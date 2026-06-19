福島の地酒やクラフトジン、コーヒー、そして防災にもなる缶詰つまみ―そんな福島発の「食」を実際に味わいながら、福島とコミュニティの未来を語り合う1日が東京大学本郷キャンパスで開かれる。6月27日に開催される「福島会議2026 bridging」は、YouTubeチャンネル「F-BIKEチャンネル」の開設1周年を記念するイベントで、「bridging（つなぐ）」をテーマに福島と東京を「食」と「コミュニティ」でつなぐキーパーソンたちが一堂に