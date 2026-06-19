“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ドライブ姿を披露した。「TVerにて#道との遭遇全国放送中今週の#軽トラ女子四国一周旅は徳島県へお芋づくしの道の駅を満喫しました」と報告し、白のミニスカートに黒の半袖ニット姿で軽トラを運転している写真などをアップ。「何気なく発した擬音語がまさかニュースになるくらいの反響に…ぜひご覧ください