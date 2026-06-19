19日（金）は、晴れる近畿〜関東で真夏日のところが多いでしょう。20日（土）から21日（日）は雨の範囲が広がり、大雨のところもありそうです。■全国天気（19日予報）北海道は雲が多く、午後は内陸や山沿いで雷雨のところがあるでしょう。道東では昼前に晴れ間がありそうです。東北は、宮城・山形でくもり空が続きますが、青森・岩手・秋田・福島は晴れ間がありそうです。昼過ぎから夕方にかけては、内陸や山沿いで雷雨のところが