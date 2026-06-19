18日、ホワイトハウスで記者団の質問に答えるバンス副大統領/Eric Lee/Reuters（CNN）米国とイランの間で新たに署名された覚書に基づき、イランとの最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと、バンス米副大統領が明らかにした。バンス氏は記者会見で、今回の枠組みや今後の展開についての質問に答えた。発言の要点は以下の通り。覚書は、厳密にはイラン時間の18日に署名されたという。これにより、恒久的な合意の期限は