1万円札【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝161円81銭と2024年7月以来、約1年11カ月ぶりの円安ドル高水準を付けた。1986年12月以来、約39年半ぶりの安値に迫った。米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測を背景に日米金利差を意識した円売りドル買いの動きが強まった。円安がより一層進行すれば、日本が輸入に依存する原油といったエネルギー価格や、外国製品など