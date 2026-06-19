天皇陛下は6月11日、オランダとベルギーの公式訪問を前に記者会見し、国会で議論されている皇族数確保案について言及された。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは「憲法上の制約もある中で、陛下がこのような“異例のご発言”をわざわざなさったのは、現状へのぬぐえない不安や危惧がおありだったからだろう」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■天皇陛下の“異例の”ご発言