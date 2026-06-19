スーパーで見かける野菜を束ねる紫色のテープ。包丁で切らなければ取れないほど頑丈なのに、野菜には全くくっつかない。「たばねら」と呼ばれるこのテープは、「セロテープ®」を生んだニチバンが約50年前に発売したロングセラー商品で、国内シェアは7割。しかも、海外のスーパーでは見られない日本独自の発明だという。なぜこんな発明が生まれたのか。フリーライターの大北栄人さんが取材した――。■ニラに直接巻かれている