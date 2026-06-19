2大会連続のW杯グループステージ突破を目指す韓国代表の大一番が間もなく始まる。6月19日（日本時間）10時にキックオフする北中米ワールドカップ・グループA第2節のメキシコ対韓国。両国ともに初戦を白星で飾り、連勝すればグループ突破がぐっと近づく重要な一戦だ。【写真】パク・チソン、本田圭佑と豪華2SHOT自国ファンの熱狂的な大声援を受けるメキシコに対し、韓国は「歴代W杯の第2戦で未だ勝利なし」という不吉なジンクスを抱