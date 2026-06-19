恋人ができない理由を一番知っているのは、身近にいる女友達かもしれません。でも、悪いところをズバっと指摘してくれる友達は少ないので、それに気づかぬまま過ごしている恐れがあります。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の意見を参考に、「女友達に『だから彼氏ができないんだよ…』と思われてしまう行動」をご紹介します。【１】周りの人の悪いところばかりを指摘する。「悪口や噂話にウンザリ」（１０代女性）のように