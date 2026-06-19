タレントの長嶋一茂と元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１９日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）をそろって休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう、一茂さんと玉川さんもお休みになります」と告知したが理由は明らかにしなかった。代わりに経済思想家の斎藤幸平氏が出演した。