サッカーＪ１浦和の渡邊凌磨が妻でモデルの前田希美との２ショットを公開した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「誕生日おめでとう！！良い１年にしてくださいいいリフレッシュできました」と１６日に３３歳の誕生日を迎えた妻へメッセージ。デザートプレートを持って、顔を寄せ合い写真に収まっている。この投稿にフォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵夫婦すぎる〜」「素敵な夫婦でほっこ