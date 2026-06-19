フランスの国民祭日「パリ祭」を祝して、ジャン＝ポール・エヴァンから「キャトルズ ジュイエ コレクション」が登場します。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で販売される本コレクションは、パリの夏の華やかな祝祭ムードをショコラやスイーツで表現。花火やエッフェル塔をモチーフにした限定商品をはじめ、涼やかな夏限定デザートも揃い、味覚と視覚の両方でフランスの夏を楽し