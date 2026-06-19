広島の高太一投手（２４）が１８日、ヤクルト戦（１９日・神宮）から再開するリーグ戦へ向けて“ゼロ封行進”を誓った。交流戦ではサヨナラ負けの洗礼を浴びたが、得た収穫も大きい。武器とする真っすぐを投げ込み、スコアボードに「０」を刻み続ける決意だ。リーグ再開の敵地へと乗り込む高の表情には、闘志がみなぎっていた。「０を積み重ねていきたい」。シンプルな言葉に思いを込めた。交流戦は８試合に登板。パ・リーグ