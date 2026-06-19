ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。今回は、２２年以来４年ぶりのツアー優勝を目指す尾関彩美悠（２３）＝ＪＦＥスチール＝を取り上げる。４月の全米女子オープン最終予選会では惜しくも出場権を逃したが、繰り上がりで本戦出場が決定。予選突破はならなかったものの、世界トップレベルから大きな学びを得た。米国時間５日、