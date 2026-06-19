日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が17日、同局公式インスタグラム「日テレサッカー」に登場し、「ボールトラップ止めチャレンジ」に挑戦した動画が反響を集めている。【写真】「動きがかわいい！」“トラップチャレンジ”に挑戦する水卜麻美投稿では、「目指せ！3連続成功！」というテロップとともに、水卜アナが白い枠内でサッカーボールのトラップに挑戦する様子を公開。真剣な表情でボールをコントロールする姿が映