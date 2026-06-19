今年１月の宮崎県都城市議選で、障害のある有権者の男性（３０歳代）が、投票所職員の説明不足などが原因で投票を諦めていたことが分かった。市などによると、男性は歩行に支援が必要で視覚にも障害があり、母親と一緒に投票所を訪れた。投票用紙への記入に時間がかかったため、母親がそばで声をかけたが、投票所の職員はこの行為を公職選挙法が禁じる「投票干渉」と判断。男性を母親から引き離して複数人で対応したところ、男