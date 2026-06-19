広島が、リーグ再開へ向けて先発ローテーションを再編することが１８日、分かった。１９日からのヤクルト３連戦はターノック、森下、岡本の順番で先発予定。２３日からの巨人２連戦は玉村、床田に託す構えだ。特徴的なのは、巨人戦に左腕２人をぶつけること。今季の巨人打線が左腕を苦手としていることに加え、２人が巨人戦で好投していることが理由だ。玉村は２試合で０勝０敗、防御率１・６４。床田は２試合で１勝０敗、同２