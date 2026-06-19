19日午前2時ごろ、兵庫県丹波篠山市住吉台の住宅で「炎が見える」と近隣住民から119番があった。篠山署によると、木造平屋建ての住宅が焼け、焼け跡から男性1人の遺体が見つかった。現場から女性1人を病院に搬送したが、死亡が確認された。いずれも60代くらいで、署は連絡が取れていないこの家の住人夫婦の可能性があるとみて、身元や出火原因を調べている。現場はJR福知山線丹波大山駅から南東に約640メートルの住宅街。