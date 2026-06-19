イギリス政府は18日、ウクライナ向けとして過去最大級となる15万機のドローンを、年末までに提供すると発表しました。イギリス国防省によりますと、支援の規模は7億5200万ポンド、日本円で約1600億円で、ウクライナ製のドローン15万機に加え、350発以上の防空ミサイルやレーダーが含まれます。財源は、凍結ロシア資産の収益を裏付けとした融資です。今回の支援はNATO＝北大西洋条約機構の国防相会合に合わせて発表され、イギリスは