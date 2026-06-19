作詞家の橋本淳さんが、5月21日に亡くなった。【写真】150万枚の大ヒットで日本レコード大賞に輝いた「ブルー・シャトウ」生前にお会いする機会はなかったが、たいへん思い入れのある作家だったので追悼の筆をとりたい。『ブルー・ライト・ヨコハマ』、『ブルー・シャトウ』、『亜麻色の髪の乙女』…昭和を彩る数々のヒット曲を手がけた橋本さん。作詞家としてのデビュー作は1965年の『ボンド小唄』（ボニージャックス）だと言われ