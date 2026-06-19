悪質な行為を撲滅しようと愛知県内のホストクラブ約20店舗が加盟する協議会が発足しました。 【写真を見る】悪質行為撲滅へ愛知県のホストクラブ22店舗などが加盟する協議会が発足 愛知県ホストクラブ協議会は、女性客に売掛金の支払いを迫ったり、売春行為をさせたりして問題となっている悪質なホストクラブを撲滅しようと県内のホストクラブ22店舗が加盟しました。発足式にはホストクラブの代表のほか、警察などが参加し協議