noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第28回は「物語の背景にある嫉妬が気になってしまう私は、どの時代に生まれたとしてもきっと『嫉妬マニア』」です* * * * * * *前回「「いいね」のために〈食べたい〉より〈映え