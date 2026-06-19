私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）と結婚して、子どもを2人育ててきました。娘も息子ももうすっかり大きくなり、それぞれ学生生活を謳歌しています。そんなとき夫が、「昔やっていた社交ダンスをまた始めたい」と言ってきました。義両親が社交ダンスの教室を開いているため、「ゆくゆくは教室を継いでほしい」という義母からの誘いも大きかったようです。義両親が講師をしているのは私も知っていたし、特に反対する理由は