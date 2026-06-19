上川の当麻町の名産「でんすけすいか」の初競りがさきほど札幌市中央卸売市場で行われ1玉60万円で落札されました。黒光りするスイカ。当麻町の特産品「でんすけすいか」です。 石田記者「とっても爽やかです。中に深い甘みが感じられます」札幌市中央卸売市場で行われた初競りではTikTokで道産の食材を販売している会社が1玉60万円のご祝儀価格で競り落としました。（ キツネマルシェ深松理菜副社長）「オークション形式で