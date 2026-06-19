＜ニチレイレディス事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞ 今大会終了後に『第1回リランキング』が実施される。リランキングというのはどのような制度なのか。あらためて整理しておきたい。【写真】大胆不敵！蛭田みな美のゴージャスドレスが話題にリランキングは非シード選手を対象とした制度で、QT（予選会）で決まった出場優先順位をシーズン途中に入れ替えるもの。QTで下