＜全米オープン初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」の第1ラウンドが進行している。日本勢は5人が出場している。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き大会初出場の久常涼はアウトの前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返し。この時点で首位と1打差で後半に入った。 メジャー2勝目を狙う松山英樹は、アウトの9ホールを終えて2