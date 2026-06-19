俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演中の竹内虎太郎役・小林虎之介がコメントを寄せた。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開――虎太郎はどのような人物だと思いますか？虎太郎は根っからの純粋さと優しさがある人です。足軽の家に生まれ百姓になり、幼いころから近くに