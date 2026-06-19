栃木県那須町がタブレット端末を使った「電子投票」の導入を検討していることが１７日、わかった。早ければ、来年２月２５日に任期満了を迎える町議選で導入するという。背景には、３月２２日投開票の那須町長選で多数の疑問票が生じ、選挙結果に影響を与えていることなどがある。（脇上怜大）栃木県選挙管理委員会によると、県内では電子投票が導入された事例はなく、実現すれば那須町が初めてとなる。電子投票は、２００２