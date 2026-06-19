「『初恋のきた道』を観てるみたいになっちゃった」お笑いタレントの関根勤が、最近ドハマりしたロマンティック・コメディ作品を明かした――。関根勤○「“微表情”ってやつかな」「それがうまくてかわいくて」13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演した関根。最近のお気に入り作品を聞かれると、Netflixで配信中の韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』を挙げ、「コ・ユンジョンさんがものすごい上手」「