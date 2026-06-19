投資で積極的にリスクを取る人と、堅実な運用を好む人。その違いは性格や知識だけでなく、「生まれ順」が影響している可能性があるといいます。実際に海外の研究では、第二子以降の方がリスク資産への投資割合が高い傾向が確認されています。本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、生まれ順と投資行動の意外な関係について紹介します。○生まれた順が「投資スタイル」を無意