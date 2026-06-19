【その他の画像・動画等を元記事で観る】中島美嘉が、6月17日にリリースしたニューシングル「光」のMusic Videoを公開した。「光」は、放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。迷いながらも前へ進む人の背中をそっと照らすような、希望に満ちたメッセージが込められた一曲だ。今回公開されたMusic Videoは光と影が交錯する抽象的な映像で幕を開ける。レースの影が身体を纏い、イバラのような