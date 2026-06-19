【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の森田剛が主演を務めるヒューマンドラマ映画『見上げてごらん』が、10月30日テアトル新宿他にて公開決定。あわせて、Web限定公開のデジタル・ティザービジュアル、コメントも解禁された。【写真】森田剛、“マンガ風〜リアル”に変化するデジタル・ティザービジュアル◆森田剛主演「見上げてごらん」圧倒的なカリスマ性と演技力で“唯一無二”の存在と評される俳優・森田が、これまで演じたこと