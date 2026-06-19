【モデルプレス＝2026/06/19】ウォルト・ディズニー・ジャパンは、12月4日に映画『ビリーと魔法のはじまり』を劇場公開する。【写真】「ズートピア２」にカメオ出演したSTARTO大物アイドル◆「ビリーと魔法のはじまり」日本公開決定2025年に世界中で社会現象的ヒットを記録した『ズートピア２』で映画史に新たな歴史を刻み、『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、“魔法”をテーマに数々の世代を超えて愛