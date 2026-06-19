サッカー男子日本代表でドイツ1部リーグ・アイントラハト・フランクフルトの堂安律選手（28）の妻でインフルエンサーの明松美玖さんが2026年6月17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。堂安選手の28歳の誕生日を祝福し、2ショットを披露した。「最高の一年を！」明松さんはストーリーズで、「Happy birthday to my best 最高の一年を！」と誕生日を祝福するコメントを添えて、プールらしき場所をバックに笑顔をみせる夫