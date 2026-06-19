杖を逆さに持ってスイングする片手打ち練習法とは 杖を逆さに持って振りゴルフの原点に回帰!? まずは杖を逆さに持ってビュンビュン振ること。「なんだそれ？」と思うかもしれませんが、僕に言わせれば杖は最強の練習器具。そもそもゴルフの発祥は杖で石ころを打っていたこと、という説もあるくらいで、基本に帰るには最適なのです。 杖はクラブのように重くないので誰でも振れます。おまけに軽く振るだけでみんなプロのよう