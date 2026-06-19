『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！ 表紙の人＆夏さきどりフォトブック：えなこ 『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』が6月16日に発売された。今号は同誌の創刊38周年記念号。表紙と巻頭フォトブックには、トップコスプレイヤーのえなこが登場している。 えなこ ©撮影/唐木貴央ヘアメイク/ｍｉｋｏスタイリング/八杉直美 「えなこ、夏めく。」をテーマにし