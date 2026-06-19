10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（vi）人類の歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術などと強く結び付く遺産】 「モン・サン・ミシェルとその湾」大天使のお告げが現実に！？ モン・サン・ミシェルは、フランス北西部の湾に浮かぶ修道院です。708年、アヴランシュの司教オベールが大天使ミカエル