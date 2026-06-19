２人に１人はエクオールをつくれない 腸内にエクオール産生菌が存在しない！ 大豆製品を食べれば、必ず腸内でエクオールがつくられるのかというと、実際にはつくれない場合もあります。なぜなら、エクオールをつくり出すために欠かせない「エクオール産生菌」が腸内に存在しない人もいるからです。 実は、エクオールを腸内でつくれる人は日本人の約半数しかいません。中高年の女性