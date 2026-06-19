高松南警察署 飲食店で無銭飲食したとして、高松市の男子中学生（14）が6月18日に詐欺容疑で逮捕されました。 警察によると、男子中学生は6月1日、高松市の飲食店で代金を支払うように装って飲食物12点（8190円相当）を注文したにもかかわらず、支払わなかった疑いが持たれています。 警察の調べに対して、男子中学生は容疑を認めているということです。 警察は、男子中学生が1人で食事に来ていたのかなど当時の状況