日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2807（+13.5+0.48%） ホンダ1413（-1-0.07%） 三菱ＵＦＪ3402（+28+0.83%） みずほＦＧ8312（+63+0.76%） 三井住友ＦＧ6787（+59+0.88%） 東京海上7378（+54+0.74%） ＮＴＴ148（+0.1+0.07%） ＫＤＤＩ2716（+0.5+0.02%） ソフトバンク209（-1.1-0.52%） 伊藤忠1869（-2-0.11%）