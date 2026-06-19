【本日の見通し】ドル高円安基調の継続と介入警戒感 昨日の市場でドル円は161.81円まで上昇した。2024年7月に付けた直近の高値161.95円に迫る動きとなった。同水準を超えると、1986年12月以来約39年半ぶりの高値となる。 今週の米FOMCを受けて米国の利上げ期待が広がっている。日銀も利上げを行ったが、元々金利差が大きいうえ、米国も今後利上げを実施してくると、金利差を狙った円キャリー取引によるドル買