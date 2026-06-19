「Planar 6 RS」 完実電気は、Regaのアナログプレーヤー「Planar 6 RS」を6月29日に、MCフォノアンプ「AOS MC」を7月17日に発売する。価格はPlanar 6 RSが440,000円、AOS MCが363,000円。 なお、Planar 6 RSは限定品ではないものの、一定期間販売後、販売完了となる可能性があるという。 Planar 6 RS オリジナルモデルのポテンシャルを、Regaの最新テクノロジーで最大限に引き出すことを目的とし