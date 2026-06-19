ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１９日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１７日にテネシー州のベースキャンプ地で２１日（日本時間）のチュニジア代表戦へ調整したことを報じた。番組では、チュニジア戦をサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」でシミュレーションした。それによると前半１０分に上田綺世が先制ゴール