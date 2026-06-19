エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が太もも裏の負傷で負傷者リスト（ＩＬ）入りする見込みであると１８日（日本時間１９日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。３度のＭＶＰ、１１度の球宴選出をを誇るスターは、今季は７４試合に出場し、打率２割３分４厘、１７本塁打と好調。完全復活を印象づけるシーズンを送っていたが、無念の離脱となった。１５日（同１６日）に発表されたオールスター戦（７月