プロ野球はきょう19日からリーグ戦が再開される。注目はシーズン途中ながら吉井新監督が誕生した楽天。交流戦は4勝14敗と不調だったが、ここから巻き返すことはできるか。楽天の新監督の初戦成績は05年田尾安志○3―1ロッテ、06年野村克也●1―3日本ハム、10年ブラウン●0―1オリックス、11年星野仙一○6―4ロッテ、15年大久保博元●2―5日本ハム、16年梨田昌孝○7―3ソフトバンク、19年平石洋介●4―5ロッテ、20年三木肇○9―