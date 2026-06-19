19日からリーグ戦が再開。阪神はDeNAと敵地の横浜で3連戦を行う。交流戦開始の05年以降、昨季まで20度のリーグ戦再開初戦（20年は交流戦中止）は10勝9敗1分けの貯金1。ただし、ビジター開催の初戦に限れば3勝6敗の借金3。10年の横浜戦（横浜）勝利を最後に、昨季のヤクルト戦（神宮）まで6連敗を喫している。今季横浜でのDeNA戦は4月21日●9―16、22日●6―7の2戦2敗。どちらも両軍先発が5失点以上の炎上。シーソーゲームの