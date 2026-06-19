ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、NATO＝北大西洋条約機構の会合に出席し、ドイツと弾道ミサイルの迎撃能力強化に向けた合意を発表しました。ウクライナ・ゼレンスキー大統領「本日、ウクライナとドイツは非常に重要な一歩を踏み出した。我々には技術があり、ドイツにも技術がある」ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、ベルギーのブリュッセルで開かれたNATO国防相会合に出席しました。ゼレンスキー氏は、ロシアを念頭に