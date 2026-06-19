兵庫県警によると19日午前2時ごろ、同県丹波篠山市の住宅で火災があり、焼け跡から男性の遺体が見つかった。女性が病院に運ばれ、死亡が確認された。2人は60代くらいで県警は連絡の取れない住人夫婦の可能性もあるとみて調べている。