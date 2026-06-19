北米のプロバスケットボールリーグ＝NBAで53年ぶりの優勝を果たしたニューヨーク・ニックスの祝賀パレードが18日、ニューヨーク・マンハッタンで行われました。マンハッタンの大通りには、朝から大勢のファンが詰めかけ、紙吹雪が舞うなか、選手たちを乗せた車列に大きな歓声を送りました。ニューヨーク・ニックスは、1973年以来となるNBA制覇を達成。長年、優勝を待ち続けたファンたちは、チームカラーの青とオレンジを身につけ、