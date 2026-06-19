ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『Hexed（原題）』が、『ビリーと魔法のはじまり』の邦題で12月4日に劇場公開されることが決定。あわせてティザー予告とティザーポスターが公開された。 参考：ディズニーGMが明かす『ズートピア2』大ヒットの舞台裏“失敗できない”2026年の展望も 2025年に世界中で大ヒットを記録した『ズートピア2』をはじめ、『白雪